Otorgan estímulos, de control vehicular

NUEVA ROSITA, COAH. - El Gobierno de Coahuila otorga estímulos fiscales en derecho de control vehicular a través del programa Prepago 2023, otorgando un descuento del 20 por ciento.

Víctor Manuel Davila Viramontes Administrador local de Recaudación de Rentas explicó que para realizar el prepago 2023, el contribuyente debe de estar al corriente en los ejercicios fiscales 2022 y años anteriores.

Las personas que tengan adeudos pendientes, pueden acceder a la página web, www.pagafacil.gob.mx que esta disponible las 24 horas del día o bien acudir a la oficina de Recaudación de Rentas para explicarles su situación financiera.

El programa tiene como fecha de vencimiento el próximo 29 del presente mes, por tal motivo Recaudación de Rentas instalará un módulo en el centro comercial Super Gutiérrez que operará de lunes a domingo para atender a los contribuyentes que deseen aprovechar el estímulo que ofrece el Gobierno de Coahuila.

Recordó Davila Viramontes que los contribuyentes cumplidos podrán participar en el sorteo anual que realiza año tras año el Gobierno del Estado, así mismo reconoció que el 70 por ciento del padrón vehicular está al corriente en sus pagos, se espera que el porcentaje se incremente antes del cierre del año 2022.