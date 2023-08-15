Otorgarán fertilizante agrícola para siembras

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Unión de Ejidos del Municipio de Múzquiz será centro de distribución para emprender un programa de gran beneficio para los ejidatarios de la Carbonífera.

Leonel Gómez dio a conocer lo anterior al señalar que otorgarán a los ejidatarios fertilizante agrícola gratis por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) y de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) como apoyo a los campesinos que ya están recibiendo a su vez las tarjetas de apoyo para las siembras.

Indicó que dentro de 2 semanas a más tardar estarán arribando al Municipio de Múzquiz las unidades de carga pesada con el fertilizante que hará mucho bien a las próximas siembras.

Destacó que el productor beneficiado tendrá que acudir personalmente a la Unión de Ejidos para recibir dicho beneficio firmando de recibido aseverando que Múzquiz será sede para beneficiar también a ejidatarios de los municipios vecinos de la Región Carbonífera.

El entrevistado añadió que los productores beneficiados serán citados en la Unión de Ejidos para recibir el apoyo correspondiente pues ahí se ubicarán las bodegas como centro de distribución a fin de resguardar el material,