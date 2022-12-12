Otro detenido Por narcóticos

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a un individuo por el delito de posesión simple de narcóticos.

La captura de quien respondió al nombre de Alberto N de 24 años de edad se realizó en el principal cuadro de este mineral, cumplimentándole así a “El Scarface” una orden de aprehensión.

Cabe señalar esta persona fue detenido hace algunas semanas con posesión de narcóticos (cristal) motivo por el cual fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público y posteriormente presentado ante un juez de control mediante audiencia inicial.

Al detenido le decretaron como medida cautelar, la firma periódica a fin de llevar el proceso en libertad, sin embargo, al incumplir con las medidas dictadas por el juez, perdió todo beneficio solicitando el Ministerio Público la orden de aprehensión en contra de individuo quien ahora se encuentra tras las rejas.

Cabe hacer mención durante este mes han sido varias las personas detenidas en posesión de narcóticos, combatiendo así los elementos policiacos la venta desmedida de estas drogas que afectan principalmente a jóvenes de la región.