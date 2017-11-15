Pagará el seguro daño en patrullas

SABINAS, COAH.- Alejandro Franco Puente, regidor comisionado en Seguridad de la Presidencia Municipal en esta localidad, dio a conocer que la aseguradora se hará cargo en cubrir los gastos tanto de las unidades de Seguridad Pública como médicos, donde fueron atendidos los 4 policías que resultaron lesionados.

El entrevistado mencionó que este accidente automovilístico donde se vieron involucradas dos patrullas de Seguridad Pública Municipal, se dio luego que acudíana un llamado donde otro elemento policíaco era agredido por parte de sujetos en la colonia las Vírgenes donde se estaba registrando una riña.

Fue un accidente donde estaba corriendo peligro la integridad física de un elemento policíaco que estaba siendo agredido por unos sujetos, al oficial agredido también se le brindó la atención médica al igual que a los otros cuatros participantes en el percance vial.

Las unidades también serán atendidas por parte de la aseguradora, a finales del mes entrante es cuando tengan respuesta alguna en cuanto a las unidades que resultaron con daños de consideración.

El entrevistado dijo que deja bien en claro a la ciudadanía que la seguridad no sufre, se tiene las unidades aseguradas así como suficientes para realizar los rondines de vigilancia en cada uno de los sectores de la localidad.