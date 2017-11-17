Pagará N. Rosita 5 mdp de aguinaldo

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Cinco millones de pesos será la derrama económica que realizará el ayuntamiento de San Juan de Sabinas por concepto de aguinaldo, indicó el alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas.

La entrega de aguinaldos inicia hoy con los trabajadores sindicalizados y mañana sábado se hace al personal de confianza, para hacer un total de casi 400 empleados.

Señaló el Presidente Municipal que esta prestación se entregará en tiempo y forma para que los trabajadores puedan aprovechar las ofertas del programa federal el Buen Fin.

Durante los cuatro años de la presente administración se entregó el aguinaldo anticipadamente a la base trabajadora y este año no fue la excepción y sobre todo que ya está por finalizar la presente administración. Al ser entrevistado, el Alcalde mencionó que en la recta final continúa realizando obras de drenaje, y entregando obras como la del bulevar del Paso del Coyote que está por concluir.