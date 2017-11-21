Palaú recuerda a nuestros heroes

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Autoridades locales, docentes, alumnos y ciudadanía en general de este mineral participaron la mañana de ayer en el magno desfile revolucionario.

A lo largo del bulevar Hidalgo y principales calles de este mineral, se dieron cita cientos de personas, que desde temprana hora y sin importar el fresco que se dejó sentir, disfrutaron de los bailables, y pirámides que realizaron alumnos participantes en el desfile.

Las autoridades desde directores, regidores, síndicos y el propio alcalde Luis Fernando Santos Flores, disfrutaron igualmente de la participación de todos los niños, niñas y jóvenes con sus participaciones.

Cabe destacar que poco a poco, las instituciones educativas vuelven a lo tradicional en cuanto a los bailables y música, ya que fueron minoría las presentaciones con música moderna, luciendo principalmente trajes típicos de la época de la revolución, así como trajes tradicionales de la región.