Panteón Santiago está en "el olvido"

SABINAS, COAH.- Ya no hay quien ore en esa tumba, ni quién pida por su eterno descanso, el difunto ha quedado en el olvido. Hoy en día así se encuentran cientos de tumbas, en el panteón Santiago de Sabinas.

Es el panteón Santiago también conocido como panteón "Viejo", el cual se encuentra en la colonia Santa Cruz, fue el primero que se instaló en Sabinas para sepultar a los difuntos, se fundó el 18 de febrero de 1885, cuando se puso al servicio de los pocos habitantes de la comunidad, el primero en ser sepultado en él fue un extranjero llamado John Ratigon según registra el cronista de la ciudad, profesor Ramiro Flores Morales, en su libro Efemérides del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.

Tumbas en el completo abandono, destruidas, saqueadas; árboles derrumbados encima de ellas, la hierba en todo su esplendor hasta de un metro de alto, porque no hay nadie que se preocupe por esos fieles difuntos, que en algún día fueron personas célebres de esta ciudad, quizás era un padre, una madre, un hijo, un hermano, un ser muy querido, ahora han sido olvidados.

Las causas probables es que algunos se han ido al extranjero buscando nuevos horizontes, otros Simplemente ya se rompió la cadena familiar, otros dicen el muerto el pozo y el vivo el gozo. Cualquiera que sea la causa la tumba está vacía, está destruida, está olvidada.

Algunos otros solo van a visitar los sepulcros cuando es Día de Muertos, día del padre o de la madre, o Día del Niño. Ya se acabó aquellos años de antaño, en donde se respetaba la muerte, en donde se les rendían honores a los muertos, en donde te pasabas horas en vela orando, llevándolos comida, tomándote un tequila a su lado y recordando las mejores anécdotas.

Al recorrer el panteón observamos un 50% de las tumbas están destruidas y saqueadas por vándalos quienes venden el hierro, como varillas, cruces, y hasta cofres despedazados, etc... en los lugares chatarreros, que no tienen idea de que es metal sacado de unas tumbas, y dejan quebrados los mausoleos que con tanto esfuerzo algún día edificaron. Y nadie se preocupa por que no hay quien reclame esa tumba.

Cabe mencionar que a pesar de que se ha extendido algunas hectáreas por la parte trasera, actualmente la parte principal no queda casi nada de lo que fue ese panteón en sus años de grandeza, ya que la mayoría de las tumbas fueron saqueadas al pensar que había riqueza en ellas.

Dolientes piden a quien corresponda que esas tumbas que ya no son reclamadas, sean limpiadas y los restos incinerados y ponerlos en un solo lugar para que puedan ser usados esos lugares por nuevas personas, así mismo solicitan más vigilancia para evitar el saqueo de tumbas y la exposición de los cadáveres.