"Para los niños no solo propuestas"

Nava, Coahuila.- Durante su recorrido este viernes en los municipios de San Juan de Sabinas y Nava, en el marco del ya próximo Día del Niño, el candidato a diputado local por el tercer distrito de la "Alianza Por la Seguridad" Chuma Montemayor Garza señaló que en su plan de trabajo trae no solo propuestas sino hechos, al mencionar que en el congreso por primera vez se creó la comisión de las niñas y los niños a través de la cual se revisan las iniciativas que pasarán por la legislatura, a efecto de que no tengan un impacto contra los infantes.

"Es algo que nosotros lo vemos y funciona positivamente; no me toca a mí participar directamente pero sí buscamos que no tengan las iniciativas que se presentan, ningún daño colateral. Cuando alguna ley se aplica para toda la ciudadanía, al realizarse una modificación o reforma de las mismas debe ser analizada detalladamente y el gran compromiso es darle continuidad a esta comisión en la próxima legislatura", señaló el candidato que no para en una campaña directa con la ciudadanía.

Dijo desconocer si exista alguna comisión como la que se tiene en Coahuila, en favor de los niños, "no sé si otros estados la tengan pero en nuestro Estado es algo de mucha avanzada que nunca se había hecho y, podemos hablar mucho de la oferta política en materia de educación que hace el candidato a gobernador Manolo Jiménez y que nosotros a través del congreso las apoyaremos para fortalecer con la super becas y ayudar a los estudiantes que sobresalen en educación, deporte y cultura, que son temas del gran compromiso que tenemos con la niñez y la juventud".