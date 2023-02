Paraliza crisis de AHMSA 4 minas y cierran oficinas de MIMOSA

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Cuatro empresas del sector minero metalúrgico dos de ellas pertenecientes a AHMSA y dos más a MIMOSA mantienen suspendidas operaciones desde hace 2 semanas ante la falta de energía eléctrica por los adeudos que tienen con Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La unidad Hércules situada en Sierra Mojada y la cual brinda empleos a por lo menos 500 trabajadores adheridos a la Sección Sindical 265 sigue inactiva situación que mantiene en total incertidumbre a la base trabajadora.

De igual forma la Perla, Chihuahua (Sección 71) permanece en la misma situación, aunado a la Planta Lavadora (Sección 205) de Minas La Florida y la Unidad VIII Conchas Sur (Sección 8) de Sabinas, Coahuila, estas dos últimas filiares de Altos Hornos de México.

Sobre el particular ex trabajadores de la Mina VII señalaron que, si las condiciones se encuentran así en el sector minero, el panorama no es nada alentador para quienes siguen a la espera de recibir la liquidación total de sus terminaciones tras el cierre de dicho complejo en el mes de junio del 2022.

"Tenemos entendido que tampoco se está trabajando en el taller de soldadura que se instaló en la antigua Mina II, donde algunos obreros se dedican a la reparación de ventiladores que se introducen a las bocaminas inclusive, los ejidatarios han comenzado a bloquear el acceso a dicho sector pues tampoco a ellos les ha respondido con los pagos por arrendamiento del lugar", expresó por su parte Juan Javier Limón Cárdenas destacando que los trabajadores activos e inactivos son los más afectados desafortunadamente.

Cierran oficinas de MIMOSA

"Que no hay dinero" es lo que nos dicen tanto representantes de MIMOSA como el propio secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, lo anterior para pagarnos nuestras liquidaciones por el tiempo que laboramos para dicha empresa.

Lo anterior fue manifestado por Don Roberto Gutiérrez Briones quien laboró para Minera del Norte por más de 10 años y el cual se encontraba ayer en la Presidencia Municipal acompañado de más ex obreros, en espera de ser atendidos por las autoridades municipales buscando asesoría y el apoyo moral para hacer frente a esta situación.

Señaló que nunca antes enfrentaron una situación similar en los desarrollos de carbón todo iba bien, sin embargo, últimamente con la problemática de Altos Hornos nos vimos severamente perjudicados.

Añadió que por si fuera poco en Oficinas Generales de MIMOSA ya no están laborando y es ahí a donde acudían los ex obreros solicitando información en torno a los pagos pendientes que tiene la empresa para con más de 200 ex mineros.

Los encargados de las oficinas nos mencionaron que durante esta semana (martes) nos habrían de depositar lo equivalente al mes de enero pero no hubo nada y hoy en día ya no hay nadie en el edificio, está solo, destacó el entrevistado.