Pasan 9 a la final de Mi Voz Juvenil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este domingo pasado 26 de noviembre, en el auditorio municipal se llevaron a cabo las semifinales del concurso de canto Mi Voz Juvenil Múzquiz 2017, donde participaron 18 jóvenes para que nueve de ellos pasaran a la gran final.

Como cada semana del evento, se dieron cita todos ellos para hacer los preparativos correspondientes para su presentación de esa noche, al igual el equipo de sonido y luces hicieron lo propio, ya que gracias a cada uno de ellos los eventos han sido un gran éxito.

A las 8:30 de la noche, los conductores Dinora Cuéllar y Alejandro Cuevas dieron la bienvenida a todo el público presente, a los participantes de la noche y a las autoridades municipales.

Como primer número del evento, se presentó al alcalde Luis Fernando Santos Flores, a la presidenta del DIF municipal Gabriela Maltos, a la directora del mismo Graciela Santos, al secretario del Ayuntamiento Roberto Carlos Briones y a demás autoridades y personas que los acompañaron.

Los jóvenes estaban ya listos para ser nombrados de acuerdo a una elección por sorteo que indicaba en qué orden de equipos se presentarían, quedando de la siguiente manera: primer equipo en participar sería el de la couch Cendy, segundo el del couch Pedro y por último el equipo del couch Miguel.

Antes de iniciar el programa de Mi Voz Juvenil, se procedió a presentar a los couches oficiales, Cendy, Pedro y Miguel, a continuación de la presentación de ellos hicieron su aparición los co-couches, pero en esta ocasión cantando cada uno de ellos una melodía con la que prendieron al público y demostraron por qué fueron elegidos como apoyo para los couches.

Cabe mencionar, que como ya se está en la etapa semifinal en esta ocasión acudió mucha gente para apoyar a su favorito y esperar a quienes serían los elegidos para la gran final, pero antes de ser calificados cada uno de ellos por sus couches, la sorpresa para todos los que estaban presentes fue que los equipos hicieron una presentación de los participantes en duetos, siendo esto un gran éxito ya que el público disfrutó de la actuación de ellos.

Después de la presentación en duetos inmediatamente iniciaron las semifinales y siguiendo el mismo orden en los duetos, pero en esta ocasión individual, pasaron al escenario uno por uno para ser vistos por sus couches y co-couches.

Antes de la calificación para ver quién continuaría a las finales, los conductores mencionaron que habría un salvado pero no por los couches, sino por el público que estaba viendo el evento por las redes sociales por lo cual serían 10 los finalistas.

Al finalizar la actuación de los participantes, a los couches y co-couches se les dio un tiempo determinado para que eligieran a sus tres finalistas, cada uno y siguiendo el orden mencionado la couch Cendy mencionó que a pesar de haberse encariñado con los jóvenes de su equipo tendría que tomar la decisión de elegir a solo tres de ellos y así lo hicieron cada uno de los couches, al quedar fuera del concurso nueve de ellos uno se salvaría, como se mencionó anteriormente por el público de las redes, siendo el agraciado un participante de la couch Cendy.

En entrevista, el alcalde Luis Santos Flores mencionó que en la final ya no serán los couches quienes elegirán al finalista, al ganador, sino que los harán unos jueces que no serán de aquí, que no conocen a los participantes; este próximo domingo los participantes que fueron elegidos en la semifinal empezarán de cero y si alguno tiene algún error en su participación eso lesquitara la posibilidad de ser ganador.

Agregó que si alguno fue eliminado y tenía buena voz, según los couches cometieron algún errorcito y por eso no pasaron a la final, pero todos lo hicieron muy bien , “me gustaron mucho los duetos que realizaron, yo tenía también mis favoritos pero quedaron fuera, pero ahí los couches que los conocían decidieron quién continuaría, como así fue.

Así que aprovecho los medios para hacer la invitación, para que nos sigan acompañando para esta gran final de Mi Voz Juvenil este próximo domingo tres de diciembre a las ocho de la noche en el auditorio municipal donde será un gran evento que no le pide nada a los de otros niveles, así que ahí los espero para que apoyen a sus favoritos”.