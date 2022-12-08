Pavimenta MARS calles de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión de 4 millones de pesos el Gobierno del Estado de Coahuila dio arranque la mañana de ayer a la obra de pavimentación y recarpeteo reconstruyendo 13 mil 500 metros cuadrados en 17 calles del Pueblo Mágico de Múzquiz.

También lee: Fallece trabajador de Coca Cola en trágico accidente de tráfico

Fue Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social quien dio el banderazo de arranque a esta importante acción, acompañado de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra y su equipo de trabajo dentro de la administración municipal 2022-2024 “Múzquiz Somos Todos”.

En su intervención la edil agradeció a las autoridades estatales el apoyo brindado a los muzquenses tras el desastre natural registrado en este Municipio en el mes de septiembre.

“Hoy necesitamos reconstruir nuestro Pueblo Mágico y la tubería de los 2 pozos de Aparicio que requiere una inversión de entre 15 y 20 millones de pesos, por amor a nuestra gente”, detalló la edil aseverando que tiene plena confianza en obtener el apoyo correspondiente por parte del Estado”.

Cabe señalar fue Jesús Guerrero García, coordinador municipal de programas sociales quien presentó la explicación técnica de la obra.

En tanto la ciudadana Yolanda Sofía González Cárdenas, habitante beneficiaria con estas acciones expresó que con la participación del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Múzquiz se ve reflejado el compromiso del mandatario estatal, Miguel Ángel Riquelme Solís por ayudar y servir al pueblo de Múzquiz.

“Existimos aún familias que buscamos mejorar nuestro nivel de vida, lo cual vamos logrando gracias al esfuerzo que el Gobierno del Estado realiza a través de las acciones y programas de la Secretaría de Inclusión que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas; un claro ejemplo de ello es la pavimentación de las calles, acciones que elevan la calidad de vida de los muzquenses”, señaló.

En su intervención Manolo Jiménez dijo que el trabajo en equipo realizado entre Estado y Municipio ha permitido lograr mejores resultados y sumar esfuerzos para que le vaya bien a Múzquiz.

Añadió que, los gobiernos deben de fungir como punto de unión, punto de encuentro, sin polarizaciones, sin divisiones para hacer cosas buenas por el bien de la gente, dejando en claro que aquí en Múzquiz el gobierno de Tania Flores y el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme han hecho equipo por el bien de Múzquiz.

Reconoció a su vez el apoyo incondicional por parte de integrantes del equipo “Mejora Coahuila, las coordinadoras y coordinadores de zona que han ayudado en mucho a organizar y llevar los proyectos, los programas y las obras a todos los rincones de este Municipio.