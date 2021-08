´Pega´ variante Delta a empresas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El empresario muzquense y ex candidato a la alcaldía por el Municipio de Múzquiz, Héctor Miguel García Falcón, dijo que el COVID está pegando fuertemente de nueva cuenta al ramo empresarial, sobre todo la variante Delta.

Ante ello, recomendó a la sociedad en general a solicitar el reactivo contra el Coronavirus, la pandemia nos ha pegado a todos dijo, pero, de alguna forma aprende uno de las situaciones y de las circunstancias.

"Confío que vamos a salir adelante, esto no es más que aprendizaje, de alguna manera, la vida continúa por ende debemos seguir trabajando tal y como empezamos el año pasado", abundó.

"En lo personal sigo exhortando a mis trabajadores a que se vacunen, ya que la dosis como de todos es sabido, no es para que no nos dé el virus, sino para en caso de ser portadores, no se presenten casos graves".

El empresario aprovechó para felicitar a los jóvenes egresados del plantel Conalep, enviándoles como mensaje que no dejen de prepararse académicamente pues la educación es la llave del éxito en la vida.