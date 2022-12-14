Peligra vida de Las mascotas

NUEVA ROSITA, COAH.- Protectoras de animales ubicadas en el municipio de San Juan de Sabinas se mostraron preocupadas por la cantidad de mascotas que han muerto al ser atropelladas al momento de salir en estampida por las detonaciones de cohetes en busca de un refugio.

Aunque no precisan una cifra de perros y gatos que han muerto atropellados a causa de los explosivos, esta podría incrementarse en vísperas de las fiestas decembrinas que se avecinan.

La pirotecnia está prohibida en toda la Región Carbonífera de cualquier manera la mayoría de la familia se las ingenian para adquirirlos y detonarlos durante las festividades del 24, 25, 31 de diciembre y los primeros días de enero del 2023.

Además de mascotas atropelladas, algunas otras se encuentran extraviadas, sus dueños las buscan desde el pasado 12 de diciembre por la pirotecnia que se encendió en diferentes lugares de la localidad con motivo de las festividades de la virgen de Guadalupe.

Sonia Villanueva, protectora de animales hace un llamado a la población que traten de no quemar pólvora durante estas festividades para evitar que más mascotas mueran al tratar de huir de las fuertes detonaciones.

Así mismo recomendó a los dueños de mascotas resguardarlos en un lugar seguro durante estas festividades para evitar que la estadística de muertes se incrementen durante esta temporada.