Peligroso hundimiento en Rancherías- El Saúz

MARTÍN AGUIRRE / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El hundimiento registrado sobre la carretera estatal número 22, tramo Rancherías-El Sauz, puso en alerta a las cuadrillas de trabajadores de Protección Civil ante un daño mayor que pudiera afectar a los automovilistas que de forma diaria transitan por dicho tramo carretero.

Al circular a exceso de velocidad, el hundimiento puede ser factor de accidente.

Ante esta situación el Director de Protección Civil, Víctor Guajardo Loo informó que hicieron un recorrido por dicho lugar percatándose que efectivamente el tramo carretero presenta severos daños.

En el lugar se hicieron algunas correcciones para evitar que los conductores de unidades de carga pesada y de autos compactos vayan a poner en riesgo sus vidas al transitar por dicho perímetro sobre todo durante la noche.

Definitivamente que esto le compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes motivo por el cual ya dimos aviso de lo ocurrido, esperando actúen de inmediato, destacó el funcionario municipal.

Se hunde carretera Rancherías-El Sauz.

Por otra parte, mencionó que este próximo domingo habrá una carrera de bicicletas que va a comenzar en Rosita, de ahí partirá para Sabinas y tomarán la 57 para llegar al Sauz y retomarán la carretera hacia Palaú, terminando en Nueva Rosita.

“De nuestra parte estaremos dando el apoyo desde el Sauz hasta el límite de nuestro municipio que es en la mina Esmeralda, brindaremos el servicio de ambulancia para estar al pendiente de los participantes”.

Externó que les recomiendan a los 80 participantes que circulen por el carril de baja velocidad, para evitar incidentes.