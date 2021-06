"Pensábamos que íbamos a morir"

Coahuila

MINERAL DE RACHERÍAS, COAH.- ¡Pensé que íbamos a morir, que era nuestro fin! Con estas palabras Angélica María Ramírez Carrizales narra los momentos de angustia que vivió al lado de sus hijos, nuera y nieto durante la tromba con fuertes vientos que se registró la madrugada del pasado lunes, desprendiéndose el techo de su vivienda ubicada en el rancho "El Papalote", perdiendo todo lo material, más no la vida de su familia.

Entre lágrimas, la mujer de 46 años de edad, dijo qué, desde hace más de 20 años, vivió en dicho inmueble donde ahora solo los recuerdos quedan pues prácticamente lo perdió todo.

"Todo se me echó a perder, la despensa, el refrigerador, las camas, ropa, todo, aquí estábamos mi hijo Rodolfo de 16 años, mi hija María Paula de 10 años, mi nuera Jennifer y mi nieto Oscar Abdiel de 9 meses de edad, yo como pude traté de sacarlos de la casa, pero se atoraron las puertas, se hinchó la madera, esto fue a las 01:30 horas".

"Yo a mis hijos no los hallaba, le pedía a Dios fuerza para encontrarlos, pensaba en ellos cuando cayeron los pedazos de barrotes, picos, pedazos de lámina, clavos, me segué y al reaccionar, les gritaba pues pensé que si no los rescataba con vida yo ya no quería vivir".

Dijo que por espacio de 20 o 30 minutos, vivió la peor pesadilla de su vida, añadiendo que, al lograr salir de su hogar, su hijo resbaló y cayó quedó entre el agua con mi nieto y me gritaba pidiendo lo ayudara, pero no veíamos nada pues no había energía eléctrica, en tanto mi niña fue arrojada por el aire varios metros, golpeándose la cabeza.

"Mami que vengan mis tíos", decía mi hija, todos gritábamos pues mi nietecito ya no se movía, entramos en pánico y le pedí a Dios nos ayudara, corrimos entre el lodo, ante los truenos, rayos, la tormenta y los relámpagos", expresa la madre de familia.

No supimos como brincamos un portón y llegamos a la casa de una vecina la cual nos dio alojamiento ofreciéndonos comida, apoyo que le agradecemos bastante. Señaló Angélica que su esposo de oficio trailero, no se encontraba en su hogar, él venía de México y hoy que nos ve con vida, llora porque expresa es un milagro que estén vivos.

Hoy la madre de familia pide ayuda a la ciudadanía en general, con lo que les puedan apoyar llevándolo al hogar de su padre Raúl Ramírez con domicilio ubicado en la calle San Luis Potosí, Sin Número del mineral de Rancherías, o bien llamando al número de teléfono: 864 106 55 22.

Cabe señalar, personal de Desarrollo Social Municipal arribó la tarde del martes al domicilio para evaluar los daños y apoyar a la familia afectada.

Sobrevivieron a la tromba, Angélica María Ramírez Carrizales de 46 años, Rodolfo Rodríguez de 16 años, Jennifer de 16 años de edad, María Paula Rodríguez de 10 y Oscar Abdiel de 9 meses de edad.