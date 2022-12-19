Pide don Carlos Cartón y cobijas

NUEVA ROSITA, COAH.- Carlos Treviño Beltrán vecino del predio Hacienda Chiquita solicita el apoyo de la ciudadanía para que le proporcionen cartón y cobijas para acondicionar su cuarto construido de láminas viejas.

Desde hace años, Carlos Treviño Beltrán radica en ese sector padece de las inclemencias del tiempo tanto de frío y calor por las malas condiciones en que se encuentra su modesto cuarto que carece de servicios básicos como agua y luz.

El entrevistado es una persona de la tercera edad, con padecimiento de lepra que requiere de agua potable para su aseo diario, los vecinos se encargan de proporcionarle el vital líquido para su curación.

Ante las bajas temperaturas que se aproximan el entrevistado desea acondicionar su humilde vivienda para poder soportar las inclemencias del tiempo al igual que su hermano que tiene problemas de lenguaje.

Para poder subsistir los hermanos Treviño Beltrán se dedican a lavar coches en centros comerciales y tiendas de conveniencia los pocos recursos que obtienen los utilizan en su precaria alimentación.