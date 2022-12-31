Pide Iglesia a electores elegir bien

SABINAS, COAHUILA. - “Que sean selectivos en cuanto a cada uno de los perfiles, que tomen buenas determinaciones basados en el comportamiento de quienes participan, les pido que hagan una reflexión a conciencia y luego decidan sobre quienes legislan y gobiernan” manifestó el padre Juan Gerardo Hernández de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de esta ciudad.

Esos son los deseos para el próximo año 2023, tener esperanza que las cosas puedan cambiar y poner todo de nuestra parte, cuidar nuestra salud, tenemos que continuar cuidando la salud de los demás, trabajar esforzarnos por hacer mejor las cosas, trabajar en nuestra honestidad en la honradez y ver por una buena elección de quienes nos gobiernan quienes legislan, elegir en conciencia con espíritu cristiano, y luego también saber exigir a las autoridades que cumplan lo que requiere la sociedad.

La iglesia participa en estos procesos concientizando, sobre la necesidad de buenos gobernantes en segundo no dejarnos llevar por dádivas sino por nuestra conciencia recta, no debemos corrompernos tampoco nosotros y como dije saber exigir a nuestros gobernantes

Hizo un llamado a la gente para que elija bien a sus gobernantes ya que el próximo año y el siguiente serán años electorales, es muy importante que la gente, a muchos no les gusta que los señalen lo que no están haciendo bien recordar que quienes están en los puestos son empleados, no son dueños a veces los vemos, algunos se esfuerzan ponen su empeño, se rodean de gente que hace las cosas bien otros no las hacen bien, pero bueno, hay que exigir como ciudadanos que todo mejore.