Piden 500 pesos de cuota escolar

NUEVA ROSITA, COAH.- Padres de familia de la secundaria Técnica número 51 están inconformes por el pago de 500 pesos, que están solicitando por la inscripción de los alumnos de nuevo ingreso, fue un golpe duro para la economía en este regreso a clases.

Un padre de familia que omitió su nombre por razones obvias, señaló que habrá de investigar si en todas las secundarias cobran 500 pesos por inscripción, o solamente en este plantel educativo, el dinero se deposita en una cuenta bancaria y no se realiza directo al plantel.

Al momento que acudieron a la secundaria para la inscripción de su hija, le indicaron que tenía que realizar un depósito de 500 pesos en una institución crediticia, posteriormente se realizaría el trámite.

Abundó el entrevistado que no le pareció justo que cobrarán dicha cantidad, ya que habrá padres de familia que no cuenten con el dinero para registrar a sus hijos, y fue testigo que varias madres de familia no contaban con el recurso, por lo tanto, los alumnos no fueron matriculados.

Además del pago por inscripción, los padres de familia surtirán la lista de útiles escolares, así como también compraran ropa normal mientras que adquieren los uniformes que habrán de utilizar durante el ciclo 2021-2022.