Piden a pensionados no ir solos a cajeros

NUEVA ROSITA, COAH.- Roberto Bernal Guerra, dirigente municipal de la asociación de jubilados, pensionados y viudas de la Región Carbonífera, exhortó a sus agremiados a no acudir solos a los cajeros automáticos para retirar dinero es recomendable que vayan acompañados de un familiar para evitar robos.

En ocasiones cuando los adultos van solos a los cajeros automáticos a retirar su dinero, las personas que están cerca del lugar los observan, con engaños se acercan supuestamente a prestarles ayuda aprovechan el descuido del adulto mayor y los roban.

Es muy frecuente que este tipo de personas se aprovechan de la ignorancia del beneficiario, le solicitan el número de NIP para ayudarlos, les vacían la cuenta, posteriormente les comentan que esta en ceros por lo tanto no puede disponer de su dinero.

Por tal motivo el entrevistado recomendó que el adulto mayor vaya acompañado de alguna persona de absoluta confianza debido a que se han registrado casos donde también entre los mismos familiares despojan de sus recursos a sus parientes.

Así mismo recomendó a sus agremiados a no caer en las llamadas telefónicas de extorsión que solicitan dinero a cambio de la vida de un ser querido, cuelgue de inmediato avise a la familia o bien a la policía para que investiguen el número de donde se realizó.