Piden ayuda para Yessica

Coahuila

La madre procesada por agredir a su hijo con un bate.

Iker quien presuntamente fue golpeado por su madre, permanece bajo el resguardo de un familiar.

MINERA DE PALAU, COAH.- El padre de Yessica N procesada presuntamente por agredir a su hijo de nombre Iker pide a las autoridades ayuda para que su hija pueda ser rehabilitada pues aparentemente actuó bajo el influjo de las drogas.

Don José Ángel Torres Castañeda padre de Yessica Selene Torres Treviño, mencionó que es difícil esta situación pues se trata de su hija y de su nieto, "Yo al niño lo vi, pero no estaba golpeado, ella dice que se resbaló y cayó nomás es todo", expresó el abuelito.

Recuerda que él, se encontraba trabajando cuando su hija le habló por teléfono pidiéndole que fuera a su casa diciéndole que el niño estaba malo, en ese momento paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Iker al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" donde lo estabilizaron.

"Yo me trasladé al hospital mi hija me aseguró que no le había pegado al pequeño que las autoridades se habían basado al dicho de una niña".

Hoy solo pido como padre de familia que me ayuden para rehabilitar a mi hija y se haga cargo de sus cuatro hijos, expresó el abuelito de Iker.