Piden cuentas en la Amado Nervo

VILLA DE AGUJITA COAH.- Madres de familia, de la escuela primaria ¨Amado Nervo¨, de esta Villa, protestaron la mañana de ayer, en contra de los directivos del plantel por falta de rendición de cuentas económicas.

María Guadalupe Infante Reyes, madre de familia de la institución.

Padres de familia de este plantel educativo, manifestaron su inconformidad a los docentes y directivos de la escuela, por la falta de rendición de cuentas, ya que, pese a que se realizaron varias actividades en el ciclo escolar pasado, no se informó en que se utilizaron los recursos recaudados. María Guadalupe Infante Reyes, madre de familia de este plantel, dio a conocer que luego de que el año pasado, se hicieran rifas, loterías y otro tipo de actividades lucrativas, no se vieron mejoras en el plantel educativo.

Manifestó que el dinero, debe de ser mancomunado por la presidenta y tesorera de la mesa directiva, sin embargo aseguró que todo el dinero se manejó por la directora Nancy Maribel Chío Ramos, a quien exigieron rendición de cuentas. Finalmente, los padres de familia decidieron elegir una nueva mesa directiva, para demostrar el trabajo que se puede realizar con buena voluntad, por lo que la ciudadana Dulce Requenes, fue nombrada como nueva presidenta.