Piden desyerbar terreno baldío

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Vecinos de la colonia las Frutas reportaron al departamento de ecología un lote baldío que utilizan algunas personas como basurero clandestino, y están provocando contaminación en la zona.

En el lugar tiran basura de todo tipo, mencionó un vecino de dicha colonia, y hasta animales muertos que provocan olores fétidos, además de mucha suciedad.

El lote se encuentra en la calle granadas de la colonia Las Frutas, y afecta principalmente a los vecinos que se encuentran juntos, los cuales dicen tener con el problema más de un año.

El problema ha sido reportado en varias ocasiones a las autoridades las cuales acuden al llamado cuando este se hace, pero gente de otras colonias vienen y tiran basura a la colonia, mencionó el denunciante que se identificó como Julio López, esperando que ya las autoridades actúen de una forma mas enérgica y se les aplique una multa a quien se le sorprenda tirando basura en algún lote baldío.

Los vecinos ya se encuentran cansados de la suciedad que siempre hay en ese lote baldío ya que lo usan como basurero clandestino, piden a la ciudadanía no tirar basura y respeten, si no ellos mismos les tomarán foto y la subirán a las redes sociales a ves si les da vergüenza, mencionó el denunciante.