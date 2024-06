Piden Justicia Familia García Garza

NUEVA ROSITA, COAH.- Los padres de la pequeña MaryFer, Adriana Garza García y Mario Alberto García, piden al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, intervenga en su caso, en dónde su pequeña hija perdió la vida tras un accidente, que presuntamente fue ocasionado por un servidor público de Nava, así lo da a conocer la señora Adriana, madre de la pequeña María Fernanda.

Menciona que el trágico accidente sucedió desde el pasado 14 de diciembre del año 2023, ya pasó seis meses y no les resuelven nada. El mismo ocurrió cuando iban a dejar a su esposo al trabajo en Nava, ya que ellos tienen su residencia en la ciudad de Allende, y en ese trayecto un servidor público se pasó alto de la intersección en donde transitaban, e impacta su vehículo: quedando heridos, sus dos hijas, su esposo y ella, mismos que fueron trasladados a una unidad médica, en donde lamentablemente, tres días después fallece su hija menor María Fernanda, de tan solo 6 añitos.

Señaló que el presunto responsable resultó ser trabajador municipal el departamento de bombeo del agua de Nava, el cual se identifica como Juan "N", y se dice es familiar de la alcaldesa de dicho municipio, la cual en su momento dijo se haría responsable, pero al día de hoy no se ha hecho nada; es por ello que este viernes deciden acudir, junto a familiares y amigos, con pancartas ante la presencia del presidente de la República, más que nada para ser vistos, que los volteen a ver y que les puedan agilizar el proceso de su caso ya que el presunto responsable sigue libre.

Indicó que anteriormente hicieron una marcha pacífica en el lugar del accidente para que fueran vistos y les dieran atención, dejando velitas y pancartas, pero al otro día ya no estaban.

Agregó que acuden ante la presencia de AMLO, para ser vistos, para que les apoye en su caso ya que tienen que hacerle otra cirugía a su hija Sofía de 9 años, y hasta ahorita el responsable no ha dado la cara.

Dijo que inclusive no han podido guardarle luto a su pequeña Marifer, por las circunstancias de ellos, ya que en el accidente tanto su esposo, como su hija, y ella, quedaron lesionados, pero la que más está sufriendo es la pequeña Sofía, que fue la que se llevó la mayor parte de los daños.

“El llamado para el presidente es que nos voltee a ver, para que nos hagan caso en la fiscalía, que nos agilicen una fecha para la audiencia, porque como comento, me dan la fecha y luego la cancelan. No nos han dado ninguna declaración más todo lo contrario, nos tratan mal, nos dice que están perdiendo el tiempo conmigo, ya que eso llevaba un proceso, solo quiero que se pongan en mi lugar como madre, ya perdí a mi niña chiquita, déjenme salvar la que me queda”.