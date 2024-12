Piden mejor atención en la clínica 31

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Habitantes de esta comunidad se han pronunciado en contra del personal de la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acusándolos de no cumplir con su trabajo al 100 por ciento.

La situación ha generado indignación entre los derechohabientes, quienes exigen una mejora en los servicios de salud puesto que no pueden continuar enfrentando dicha situación.

Alicia Hernández Jurado, una ciudadana afectada que reside en esta comunidad, relató su experiencia al llevar a su madre al hospital debido a un malestar por alta presión.

Según Hernández, un doctor le indicó que debía checar a su madre durante 10 días. Sin embargo, al regresar al hospital, se encontró con la ausencia de médicos y enfermeras.

"Estuvimos en el IMSS desde las 6:00 de la mañana y atendieron a mi madre hasta las 08:00 horas, lo cual es frecuente", destacó.

También destacó que, las enfermeras deberían ingresar a laborar a las 7:00 de la mañana, pero llegan hasta las 08:30 horas, esto no es justo, ya que en el nosocomio cada quien hace lo que le da su gana y el director, de quien desconozco el nombre, no hace nada -Tenemos años batallando con el IMSS-, externó con frustración.

Otra ciudadana, Sonia Hernández, compartió su experiencia al acudir al IMSS para un chequeo de presión -No hay doctor, lamentablemente no hay consultas y no sabemos qué está pasando-, señaló.

Esta situación ha dejado a muchos derechohabientes sin la atención médica que necesitan y por la cual sus patrones pagan una cuota al Seguro Social.

Brenda Martínez, otra afectada, destacó que tampoco recibió atención al acudir al IMSS "Se batalla mucho para recibir consultas en este hospital, esperamos que, se dé una solución a esta problemática", expresó.

Mientras tanto, los habitantes de Minas de Barrotrán, continúan esperando una respuesta y una mejora en los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.