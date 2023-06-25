Piden tránsito para la Pulga

NUEVA ROSITA, COAH. - Pulgueros de la colonia Sarabia solicitaron a la delegación de tránsito, un oficial para que se encargue de la vialidad de ese lugar y prevenir que los clientes sean atropellados.

Recientemente una locataria fue atropellada por el conductor de un automóvil que no aminoro la velocidad al momento en que transitaba por el lugar señalado, afortunadamente la mujer no resultó con lesiones de consideración.

María Esther Grimaldo Sánchez, vendedora de la pulga señaló que es importante contar con un agente de tránsito, para salvaguardar la integridad de la clientela principalmente en las bocacalles que se encuentran despejadas.

Asimismo se han registrado una serie de accidentes en la única arteria despejada que es de doble sentido solamente los sábados y domingos que es cuando los pequeños comerciantes utilizar un carril para exhibir su mercancía.

Grimaldo Sánchez agregó que es necesario que también se instale un baño portátil para evitar que realicen sus necesidades fisiológicas por doquier, aunque una persona renta su sanitario por 10 pesos pero no a cualquier persona se le permite el acceso.