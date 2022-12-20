Piden viudas a CFE avances de labores

NUEVA ROSITA, COAH. - Durante la reunión quincenal que sostuvieron viudas de Pasta de Conchos con los representantes de CFE solicitaron que le brindaran mantenimiento a las obras ya realizadas mientras que llega la nueva empresa para darle continuidad a los trabajos.

Las empresas Nacionales Proacon, Deterra y Kia realizaron los trabajos de la construcción de rampas, el avance es mínimo, mientras que en las lumbreras las compañías reportaron un avance entre los 40 y 50 por ciento de avance perforando 70 de 143 metros de profundidad.

La obra que si concluyeron y que era preocupación de las viudas fue el circuito de ventilación para evitar más accidentes en el interior de la mina, mientras que en el resto los trabajos no se realizaron durante el tiempo pactado que sería en febrero.

Los responsables de CFE se comprometieron a darle mantenimiento a las obras ya realizadas por muy mínimas que sean, prueba de ello la próxima semana buscarán Bombas para la extracción de agua que se acumuló en las lumbreras.

Las viudas dijeron sentirse tristes, se acerca el décimo séptimo aniversario luctuoso el próximo 19 de febrero del próximo año 2023 y aun no llevan un avance significativo.

La nueva empresa podría iniciar trabajos el próximo mes de marzo en que la obra si se licitará para que continúen en las labores de rescate, por el momento no mencionaron los nombres de las compañías que participarán.