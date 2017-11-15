Podría ser patrimonio nacional Teatro Juárez

Es un edificio que se construyó en 1906, informó Melesio MendozaMELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Me siento muy contento y orgulloso porqué no decirlo, de que una reliquia histórica que proviene de 1906 como lo es el Teatro Juárez esté siendo remodelado por las autoridades municipales, indicó Melesio Mendosa cronista de la villa de las Esperanzas, Coahuila.
Por este medio quiero hacer un reconocimiento a nuestro alcalde Luis Santos por haber tomado la iniciativa de hacer que esa obra, que después de 108 años que acaba de cumplir Las Esperanzas el pasado cinco de noviembre, pues hasta hoy se está haciendo la remodelación de este importante teatro para nuestra región.
He estado haciendo algunas visitas al interior del teatro y está quedando de lujo, ahora le toca a la ciudadanía cuidar ese monumento histórico, ojalá que pronto sea registrado y sea considerado como un monumento nacional.
Concluyó indicando que se siente comprometido a seguir rescatando la historia local, regional y estatal de nuestro querido Coahuila.