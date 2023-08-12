Podrían usar cubrebocas en escuelas

A unos días que de inicio el ciclo escolar 2023-2024, la Secretaría de Educación analizará el uso de cubrebocas en los menores, debido a los casos de Covid-19 que se han registrado en la entidad.

Durante las últimas semanas se ha visto un incremento en los contagios de covid, que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, se tenían 28 casos en la región Centro, el 50 por ciento de ellos en Monclova.

Debido a esto, el Director de Servicios Educativos de la Región Centro, Félix Alejandro Rodríguez Ramos señaló que el próximo martes se tendrá la reunión de capacitación con los jefes de sector y supervisores, en donde se analizarán las medidas de prevención con l regreso a clases.

Dentro de esta reunión se darán indicaciones generales tanto pedagógicas como de salud y de infraestructura de los centros educativos.

Comentó que el número de casos no se ha disparado, sin embargo se tiene información de los casos que se registran, por lo que no se pueden relajar y se deben tomar acciones para prevenir un contagio.

“Es un tema importante, por que los niños van a estar en grupo, no es lo mismo estar dos o tres personas que 30 o 40, por eso vamos a ver que acciones se tomarán”.

Indicó que una de las opciones es el uso de cubrebocas, pero esperarán las indicaciones ya que existe un acuerdo del Congreso del Estado, que se deja a consideración a quienes tengan el esquema de vacunación completo.