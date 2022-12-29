Policía de Rosita, llama a no caer en extorsiones

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante los recientes hechos registrados de un secuestro virtual, el director del Mando Único Francisco Alberto Garza Sifuentes exhorta a la comunidad a denunciar las llamadas de extorsión que pudieran ser objeto la ciudadanía.

La mayoría de las llamadas de extorsión que hacen los delincuentes las realizan reos de los diferentes prisiones del País que tratan de obtener recursos económicos extorsionando a las familias.

Así mismo recomienda a la población no contestar llamadas telefónicas de números desconocidos que pudieran solicitarles dinero a cambio de no hacer daño a un integrante de la familia que supuestamente tienen secuestrado.

Hasta el momento son mínimas las llamadas de extorsión que se han recibido de las mismas que no se han hecho los depósitos que solicitan los delincuentes al momento de tratar de obtener un recurso económico.

Los teléfonos de la dirección de seguridad pública están disponibles para denunciar los hechos delictivos y los pone a su disposición como son 861 61 4-00-57 y 861 61