Policía golpeador es investigado

El policía Iván N. está sujeto a investigación por violencia familiar en contra de su pareja, quien también es policía, este lunes se abrió una carpeta de investigación que va a ser enviada al área jurídica del Ayuntamiento para que pase a la Comisión de Honor y Justicia.



Así lo dio a conocer el Director de Seguridad Pública Raúl Alcocer quien destacó que ante este tipo de conductas de los elementos se le da seguimiento.

Y aunque el suceso se dio fuera de servicio de ambos elementos, la situación debe investigarse porque de acuerdo al reglamento interno no se permiten este tipo de agresiones y mal comportamiento.

Destacó que depende de la mujer policía pareja de Iván si decide denunciarlo y darle seguimiento a la cuestión jurídica.

En este punto, el jefe de Policía y Tránsito destacó que la víctima, la mujer policía es abogada y tiene ya trayectoria dentro de la corporación, estuvo en el área jurídica y ya como policía fue asignada en un tiempo a la policía rosa, justamente para atender casos de violencia como el que ahora ella vivió.

"Ella está en toda libertad de actuar conforme a su derecho, si quiere o no darle seguimiento, tengo entendido que se divorciaron, pero en esto no nos vamos a meter es una situación totalmente particular", comentó.

Cabe destacar que Iván fue uno de los dos elementos que el pasado mes de julio recibió un reconocimiento por las autoridades municipales luego de haber participado en atender un parto de una mujer que se encontraba dando a luz en un automóvil.