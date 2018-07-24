Por botella de licor lo hieren en mano

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos personas del sexo masculino quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol, disputaban una botella de licor, pero uno de ellos con un arma blanca lesiona al rival.

Fabián Sebastián Camarillo Chávez, de 24 años de edad, vecino de la calle privada Pérez de la colonia 28 de Noviembre, y su compañero de parranda a quien solo se identificó como el “Chiss”, empezaron a discutir porque se estaba terminando la bebida embriagante y no había dinero para comprar y no querían compartirla.

De repente su camarada “Chiss” sacó un machete de entre su pantalón y le asestó un golpe en una mano causándole una lesión, el agresor al ver lo ocurrido se dio a la fuga sin rumbo desconocido.

Fueron los vecinos quienes solicitaron los cuerpos de auxilio, y paramédicos de la Cruz Roja le aplicaban los primeros auxilios al lesionado además lo trasladaban a bordo de la ambulancia de emergencia al Hospital General Hugo Martínez Tijerina del mineral de Palaú, debido a la herida con profundidad de 5 centímetros en la mano derecha, dejándolo en el área de observación.

Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron un recorrido por las calles aledañas donde ocurrió la riña en busca del presunto agresor no logrando dar con su paradero.