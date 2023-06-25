Por cesantía Saldrán 170 sindicalizados

A partir del próximo lunes saldrán de AHMSA 170 trabajadores de más de 60 años de las Plantas Uno y Dos, quienes serán llamados para que firmen su baja y que puedan iniciar su trámite ante el IMSS.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que a partir del lunes causarán baja de la empresa 144 trabajadores de la Planta 1 y 26 de Planta 2, como se acordó en la reunión que sostuvieron a principios del mes de junio con Alonso Ancira.

Señaló que muchos trabajadores preguntaron por el proceso de retiro voluntario, a quienes se les comenzará a llamar la próxima semana.

Mencionó que aún permanecerán algunos trabajadores de más de 60 años en la empresa, lo cual será evaluado por el personal de relaciones laborales junto con los supervisores de los departamentos, para determinar si se puede dar de baja a ciertos trabajadores.

Recordó que existen áreas que son cubiertas por personal de más de 60 años y no se cuenta con alguien que cubra esa función, por lo que se evaluará la posibilidad de que también se incluyan en el proceso.

Leija Escalante, señaló que este es un punto que le da ánimos, ya que muestra el interés de la empresa por mantener a su personal para iniciar la producción, porque si no se tuviera el interés no se mantendría al personal.

Indicó que se establecerá el convenio para el pago de finiquito de un año, pero con esto los trabajadores podrán iniciar su trámite de pensión ante el IMSS, y esperan que una vez que se retome el trabajo en la empresa se pueda pagar antes la terminación.