Por concluir 147 acciones en ampliaciones de vivienda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Continuamos supervisando las obras por instrucciones del alcalde Luis Santos Flores a casi el final de esta administración 2015-2017, tenemos que revisar que todas las viviendas estén en buenas condiciones, informó Homero Mireles del departamento de Desarrollo Social del municipio de Múzquiz.

Esto es con la finalidad de que los beneficiarios tenga una vivienda digna, es lo que nos ha indicado siempre el presidente Luis Santos Flores, de que reciban los beneficios, que queden contentos con el trabajo y los resultados de la obra.

Se concluirán 147 obras incluyendo techos, baños, y ampliaciones de vivienda en todo el Municipio desde La Florida hasta negros mascogos, se lleva un 70% de avance y el resto se tiene planeado terminarlo a más tardar la primera semana de diciembre, donde estarán entregadas todas las viviendas, esto gracias a que le andan echando muchas ganas, solo faltan algunas que son dos ampliaciones de La Florida y cuatro de Las Esperanzas.

En cuanto al programa del empleo temporal estamos esperando que llegue en estas fechas para avisarles a las gentes los trabajos que se van a realizar, que podrían ser limpieza de bulevar y de los arroyos, finalizó indicando Homero Mireles.