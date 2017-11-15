Por concluir acciones en Desarrollo Social

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En lo que resta del mes seguiremos revisando y ya prácticamente listo para hacer la entrega de la oficina y los programas y la comprobación de los programas que se estuvieran extendiendo, informó el coordinador de Desarrollo Social en la región Carbonífera Manuel Rodríguez.

De verdad que se siente una satisfacción de haber atendido, básicamente a las personas con mayor necesidad a las cuales se les proporcionó ampliaciones, pisos, techo, en fin, una serie de necesidades que se estuvieron cubriendo durante estos seis años, también mencionar los programas alimentarios y el gusto de haberles servido en lo personal.

Me permito también agradecer a los medios que estuvieron al pendiente de dichos programas y que nos dieron la oportunidad de estar en contacto con la ciudadanía.

Estamos en la recta final prácticamente con los programas alimentarios, con el programa de techos para 15 familias, con una gran cantidad de apoyos que se realizaron, contando las electrificaciones, materiales que se distribuyeron en el área educativa con materiales escolares, de alguna manera, prácticamente todas las familias recibieron algún detalle de estos programas en toda la región, por lo cual, fueron miles de beneficiados en este sexenio que está a punto de concluir este 30 de noviembre.