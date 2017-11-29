Por concluir actividades en DIF de Rosita

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- En la recta final de la presente administración Municipal se encuentra la señora Érika Lozano de Gutiérrez, quien continúa entregando apoyos a las familias vulnerables de los diferentes sectores de la población.

Así lo dio a conocer Osmara Edith Elías Torres, directora del sistema al ser entrevistada al respecto.

En esta ocasión, la presidenta honoraria del DIF hizo entrega de despensas saludables a las familias de escasos recursos económicos, al igual leche y pañales de recién nacido para madres solteras.

Por lo menos tiene pensado la señora Érika Salinas visitar 20 hogares por el momento para hacer entrega de las despensas saludables para familias menesterosas.

La prioridad de la Presidenta del sistema son las personas que se encuentran postradas en cama a las que visitará y les hará entrega de su despensa.

Estos apoyos se seguirán entregando hasta que finalice la presente administración, vaciaran completamente la bodega para regalar a las familias que los soliciten y a las que menos tienen.