Por conducir rápido chocó contra auto

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Por conducir a exceso de velocidad, un sujeto no identificado fue protagonista de un percance vial sobre la calle Argentina con Moctezuma, al impactarse contra un vehículo aparcado, huyó del sitio.

El percance ocurrió a las 12:50 horas de ayer, cuando el presunto responsable transitaba a exceso de velocidad sobre una de las calles arriba en mención a bordo de una camioneta de la cual se desconoce marca y placas de circulación.

Al llegar a la altura de una tienda de conveniencia, por la velocidad que llevaba, perdió el control sobre su costado derecho y se impactó contra el costado izquierdo delantero de un vehículo de la marca Ford Taurus, color plateado, con placas de circulación FJE-85-42.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Seguridad Publica y Tránsito y Vialidad, quienes se encargaron de verificar el accidente y en base al reglamento de tránsito y la posición final de las unidades, explicó que el conductor que se dio a la fuga era el responsable por excederse los límites de velocidad permitida.

Al no poder existir un arreglo entre los involucrados, los uniformados de vialidad, ordenaron el traslado de la unidad al corralón y el caso fue turnado al Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.