Por distraerse al conducir, choca

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Una distracción al volante por parte del conductor de un camioneta Explorer derivo en un aparatoso percance vial con personas que sufrieron

lesiones leves, además de los daños materiales estimados en 40 mil pesos. Los hechos fueron reportados a la guardia de la Policía Municipal alrededor de las 00:00 de ayer en las calles Patricio H Ruiz y Abram Long en el barrio la oferta, de donde se recibió el reporte, acudiendo rápidamente los oficiales de tránsito municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

A la llegada de las autoridades localizaron a las dos unidades accidentadas; una camioneta Explorer, modelo 1993, color verde con placas fkk-1415 y un vehículo Pontiac Grand Prix de color guindo, modelo 1997 con placas ffk-1582.

Según revelaron las autoridades de vialidad, luego de efectuar el peritaje, el conductor de la primera unidad se desplazaba a exceso de velocidad sobre la calle Patricio H Ruiz de sur a norte, debido a su estado de ebriedad y aparentemente una distracción ocasiono que perdiera el control del volante e impactara al vehículo Pontiac Gran Prix el cual se encontraba estacionado en el exterior de un domicilio.

El brutal encontronazo ocasiono que la camioneta Explorer diera un giro de 180 grados y terminara impactado en la otra unidad que termino pegada a una de las paredes de la vivienda del afectado, saliendo una mujer con alteraciones en su salud.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la lesionada, sin que ameritara su traslado a las instalaciones de un hospital de la localidad, los daños materiales fueron estimados alrededor de 40 mil pesos, siendo canalizados los dos vehículos hacia el corralón de la ciudad y el peritaje ante la autoridad competente.