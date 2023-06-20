Por inaugurar el Polideportivo

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Habitantes de esta comunidad, esperan se conforme un comité pro-mejoras para cuidar y vigilar el polideportivo que se construyó en esta población y que está por inaugurarse.

1 / 2 Esperan contar con un Comité Pro-Mejoras, dijo Ricardo Román Montelongo. 2 / 2 Dicha obra cuenta con canchas de futbol, softbol y béisbol. ❮❯

Ricardo Román Montelongo, con más de 30 años viviendo en este mineral dijo sentirse orgulloso de que en Palaú se cuente con un centro deportivo de este nivel.

Por lo anterior le interesa mucho se forme un comité con personas que verdaderamente se interesen en cuidar de las instalaciones del polideportivo, brindándole el mantenimiento que se requiera más adelante.

“Observando desde el exterior este magnífico lugar espero que la comunidad en general lo cuide por muchos años puesto que es una puerta de acceso para todos los jóvenes que hacen deporte alejándolos de las drogas y del mal camino”, subrayó.

Añadió que ahora solo espera dialogar con las autoridades municipales para plantear su propuesta a fin de que se conserve el cuidado de dicho centro deportivo desde el orden hasta el mantenimiento del mismo.

Cabe señalar dicha obra fue realizada por el Gobierno Federal y consta de canchas de softbol, béisbol y futbol en una superficie de 92 mil 268 metros cuadrados con una inversión la obra de equipamiento urbano de 111.9 millones de pesos.