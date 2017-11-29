Por inaugurar museo de ganadería en MM

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Está planeado para el lunes 11 de diciembre en la mañana a las 10:00 de la mañana llevar a cabo la inauguración del Museo de Ganadería que estará ubicado dentro de las instalaciones de la macroplaza de Múzquiz, informó Yolanda Elizondo Maltos, directora de Museos del Municipio.

A este proyecto cultural se ha invitado a varias organizaciones sociales de esta ciudad y algunos departamentos del municipio de Múzquiz, mencionó que entre las organizaciones están participando los dos Club de Leones, los maestros jubilados, el Club Rotarios, la secciones 5ª y 38, la Mesa Panamericana, el patronato Amigos de la Cultura, el DIF municipal, Turismo Municipal, el departamento de Fomento Económico, entre otras, de manera que son varias organizaciones a la cual a nombre del presidente Luis Santos Flores damos las gracias porque este proyecto siga avante.

Siendo una entidad económica igual que la minería que distingue a Múzquiz en el panorama coahuilense, esa es la razón por la que el patronato de la cultura y la presidencia municipal decidió abrir las puertas a una actividad económica a su historia y la trascendencia que ha tenido a través de la producción de ganado bovino y de otros grupos de ganado y sobre todo la importancia que ha tenido a través de la historia.

Tentativamente como los otros museos permanecerá abierto de 10 de la mañana a 4:30 o 5 de la tarde, la presidencia municipal asignará a las personas encargadas.