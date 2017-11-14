Por iniciar eliminatorias en Mi Voz Juvenil 2017

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este domingo continuó el concurso de canto Mi Voz Juvenil Múzquiz 2017, con la segunda y última parte de la selección de los participantes por parte de los coachs y tener completo su equipo para competir contra ellos mismos.

El evento dio inicio con el saludo y la bienvenida por parte de los conductores Dinora Cuéllar y Alejandro Cuevas, a todo el público presente y presentar a las autoridades municipales, el acalde Luis Fernando Santos Flores, la presidenta del DIF municipal Gabriela Santos, el secretario del Ayuntamiento Roberto Carlos Briones, la directora del Desarrollo Integral de la Familia, Graciela Santos, cabe mencionar que ellos han estado presentes semana tras semana para apoyar a los jóvenes participantes, y Pilar Cerna.

Continuando con el programa se realizó la presentación de los couchs Cendy Ramírez, Miguel Becerra y Pedro, quienes tuvieron la responsabilidad de completar su equipo contando con 8 participantes cada uno.

Y así dieron inicio las participaciones de estos 19 jóvenes talentosos, la primer participante fue Keila Marisol Dávila Martínez, pero desafortunadamente no fue seleccionada por los couchs que en esta ocasión tendrían que exigir más para ser más competitivos, fue hasta el tercer participante que sonaron el timbre y voltearon para que el joven Daniel Ramos Chávez eligiera a uno de ellos y al final decidió irse con el couch Miguel, cabe mencionar que los couch elogiaban el talento y lo invitaban a integrase al equipo pero al final decidió por su preferido.

Desde el inicio de la presentación el público llegó decidido a apoyar a su favorito y constantemente aplaudían para que los couchs voltearan, pero lo couchs no se dejaban llevar por los aplausos y agudizaban más el oído y dejarse llevar por la voz de ellos.

Al final de la actuación de cada uno de ellos los equipos se conformaron sumando un total de 8 para cada uno, pero antes de cerrar a Cendy le faltaba uno, por lo cual los participantes que no tuvieron la fortuna de que uno de los couch volteara sería elegido por el público presente y de los que estuvieran viendo el programa por las redes sociales, fue así que de tres que nombraron los couch, uno sería salvado y en 5 minutos de tiempo de votación, la que más votos obtuvo fue Keila y automáticamente pasó al equipo de Cendy, que de esa manera cada uno tendría completo su equipo.

La próxima semana se enfrentarán entre los mismos del equipo y tendrán que salir 2 de cada equipo y continuar participando en la siguiente con 6 y así sucesivamente hasta llegar a la final, según como lo marca las reglas del concurso.

Para finalizar se hizo la invitación para la próxima semana denominada “Inician las Batallas”, evento que continuará realizándose en el Auditorio Municipal a las 8 de la noche, un evento 100% familiar y completamente gratuito para toda la ciudadanía.

Se agradece a todas las personas que han estado presentes en los eventos realizado de Mi Voz Juvenil por su excelente comportamiento y por el entusiasmo que demuestran en el apoyo a su participante favorito.

