Posponen cabalgata en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. Debido a las altas temperaturas y de las personas que han fallecido en otros municipios por golpe de calor, el sector salud canceló la cabalgata que se llevaría a cabo el próximo sábado dentro de los festejos de la mini feria de la Villa de San Juan de Sabinas.

Mediante una reunión de emergencia convocada por el sector salud y los organizadores del evento, decidieron cancelar el evento ecuestre hasta nuevo aviso con la finalidad de no exponer al jinete y los caballos que participarían en la tradicional cabalgata.

La ola de calor extremo está causando estragos en la salud de los habitantes principalmente en adultos mayores y menores de edad que además ha cobrado vidas en otros municipios del Estado.

Por tal motivo fue suspendido este evento que ya es una tradición dentro de los festejos anuales de la mini feria de la Villa de San Juan de Sabinas y que por primera vez fue suspendida por las condiciones climatológicas que se registran en la actualidad.

El sector salud hizo un llamado a la ciudadanía para que se protege se los rayos del sol, y que se mantengan resguardados en sus domicilios si no hay necesidad de salir a la calle sobre todo hidratar bien a los adultos mayores y menores de edad.