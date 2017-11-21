Posponen entrega de becas

SABINAS, COAH.- Las becas que se tenían contempladas entregar el pasado 18 de noviembre dentro del programa del redondeo de la fundación de Don Antonio y Doña Herminia Gutiérrez estarán siendo otorgadas este próximo jueves 23 de noviembre en las instalaciones del ITESRC de la villa de Agujita.

Enrique de León dio a conocer que viendo la convocatoria se dieron cuenta que muchos jóvenes no podían asistir por lo que se programó una fecha para el próximo jueves a las 08:00 horas en las instalaciones del Tecnológico de la Región Carbonífera donde se estarán entregando las becas solamente para los jóvenes que estudian en esta institución educativa.

Posteriormente destacó que a partir de las 12:00 horas del jueves y el día viernes estarán entregando a la gente que de las diferentes instituciones educativas a los alumnos de los demás planteles educativos.

Explicó que son 1 mil pesos por alumno lo que se va a entregar, en esta primera etapa son 800 alumnos que entran en este primer período.

Destacó que el próximo jueves se lanza una nueva convocatoria para alumnos de esa misma institución.

Mencionó que se cuidó mucho que fueran alumnos que realmente lo necesitan, inclusive tuvieron solicitudes de jóvenes que anteriormente ya habían recibido la beca pero se le dio prioridad a nuevos estudiantes para que puedan tener este beneficio.