Preocupa índice de depresión juvenil

SABINAS, COAH.- La depresión en adolescentes es un problema de salud mental grave, que provoca un sentimiento de tristeza constante, y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, lo cual afecta, la manera en que tu hijo adolescente piensa, se siente y se comporta, y puede provocar problemas emocionales, funcionales y físicos. Aunque la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, los síntomas entre los adolescentes y los adultos pueden ser diferentes.

La Psicóloga del centro de salud con hospital en Sabinas, Nuria Mendoza, nos menciona la importancia de atención a la juventud más en épocas de la adolescencia, si bien es preocupante el incremento, dijo que es como si estuviera de moda, muchos jóvenes se han acercado a recibir atención a su oficina; ya que se han dado a la tarea de visitar en ocasiones las instituciones escolares, cuando les piden dar algún tema; como de sus derechos sexuales y reproductivos, del violentómetro, violencia en el noviazgo, ansiedad, depresión, bullyng, etc... Es ahí cuando les nace la inquietud y se acercan.

Algunos problemas como la presión de sus compañeros, las expectativas académicas y los cuerpos que cambian pueden ocasionar muchos altibajos en los adolescentes. Sin embargo, para algunos jóvenes, estar deprimido es mucho más que solo sentimientos temporales, sino que es un síntoma de depresión.

La depresión en adolescentes no es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad, puede tener consecuencias graves y requiere tratamientos a largo plazo. Para la mayoría de los adolescentes, los síntomas de depresión se calman con tratamientos como medicamentos y terapia psicológica, es por ello la importancia de acudir con un profesional.

Señala que en cuanto a la juventud que no quiere acudir, es porque muchas veces se sienten juzgados, no quieren platicar, o no tienen recursos del apoyo de sus familiares para asistir a las instalaciones, a veces lo ven como algo de debilidad, pero una vez que se animan, en el proceso ven nuevos cambios.

En su vasta experiencia de haber pasado por la etapa juvenil, les aconseja a los jóvenes que se acerquen, que no tengan miedo, que todo lo que se hable en su oficina es totalmente privado, no necesariamente tienen que acudir con un adulto, y que es gratuito, y se habla sobre todos los problemas que traigas, se te da una orientación, un plan de vida para todos aquellos que traen dudas sobre hacia donde quieren ir, o el miedo al cambio, a la educación emocional.

Los anima a que: "Se acerquen, que aprovechen este recurso que se les brinda; que ese miedo que a veces sienten de ir a una terapia, lo tomen como algo bueno, que sea como un instinto de supervivencia para poder hacer cambios positivos en su vida".