Preparan desfiles revolucionarios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El día viernes 17 de noviembre realizaremos un desfile propio de nuestra secundaria, que partirá de la plaza principal a las cuatro de la tarde, no es la primera vez que lo realizamos, informo José Regil Bueno, director de la escuela secundaria General Lucio Blanco.

Por este medio hago la invitación a la ciudadanía, principalmente a los padres de familia de nuestros alumnos, para que estén al pendiente de este desfile que como lo mencioné iniciará frente a la Presidencia Municipal a las cuatro de la tarde con las presentaciones de tablas rítmicas, actividades deportivas y otras más, el recorrido será iniciando en la calle hidalgo y dar vuelta en la Cinco de Mayo hasta llegar a nuestra institución.

Esto lo hacemos por ajustes que se hicieron en el desfile del 20 de noviembre donde solamente participan 200 alumnos y el programa será relacionado a la revolución, por lo cual nuestro alumnos nos hicieron la petición de realizar un desfile previo donde todos los alumnos de los turnos matutino y vespertino en su totalidad participan.