Preparan fiestas patronales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estamos invitando a toda la ciudadanía para que nos acompañen en las fiestas patronales de nuestra Señora de Guadalupe, donde iniciaremos con el novenario el tres de diciembre, además peregrinaciones y misas de bario en la mañana y en la tarde, informó el padre Evaristo Favela Ruiz, párroco de la iglesia de Guadalupe en este Municipio.

Indicó también que se están haciendo los preparativos para la próxima Carrera Guadalupana que se realizará el 10 de diciembre a las ocho de la mañana, es la tradicional carrera que tiene mucho realizándose, junto con eso se tiene programado invitar a algunos clubs que se reúnen de una manera informal entre ellos para compartir distintos gustos y habilidades en cuanto a las motos y automóviles, para que formen parte de estas fiestas patronales.

A la vez, también en una manera personal invitamos a todos los comercios a quienes les haremos llegar su invitación para participar dentro de estas fiestas patronales, en una peregrinación llamada obrero patronal que será el 10 de diciembre a las 11 de la mañana, partiendo de la plaza principal hasta el templo parroquial de Guadalupe.