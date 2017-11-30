Preparan gran final en concurso de canto

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El próximo domingo vamos a la gran final, ya llevamos varias semanas trabajando con los muchachos y lamentablemente algunos se han quedado en el camino y otros pues siguen a la gran final, van 10 muchachos, 9 Salvados por los coach y uno más que salvó el público, el público en esta vez participó salvando a uno de los participantes, informó Pedro Maltos Rodríguez director de Cultura municipal de Múzquiz.

Los jueces que vienen son músicos foráneos, van a elegir al gran ganador de esta etapa de Mi Voz Juvenil Múzquiz 2017, invitamos a toda la gente que nos apoyen en el auditorio municipal el próximo domingo 03 de diciembre a las 8 de la noche, hay que llegar temprano por que la sillas se agotan muy rápido

Sabemos que hay mucha gente contenta y mucha gente molesta obviamente, pues la verdad es que hay mucho talento aquí en nuestro municipio y pues lamentablemente salieron jóvenes que tal vez harían un gran papel en la final, pero pues ese es el formato del concurso y como tal se tienen que quedar varios en el camino y eso es muy doloroso para nosotros, tomar esas decisiones es una responsabilidad muy grande y pues también podemos equivocarnos, solo el destino nos dirá si lo hicimos bien o lo hicimos mal, nosotros tratamos de hacerlo lo más objetivo posible y pues llevar a los muchachos que en ese momento haga las cosas mejor.

Aceptamos también los comentarios positivos y también comentarios negativos siempre y cuando pongan sus comentarios cuál debe de ser, sin groserías y todo eso, pero estamos bien, estamos bien. Estamos contentos por los resultados y por las presentaciones increíbles de los muchachos, en mi caso yo tenía 6 muchachos que cualquiera pudiera ir a la final y pues muy orgulloso por como se dieron las cosas y las presentaciones increíbles, estamos a un nivel que no esperábamos, la verdad muy profesionales todos.