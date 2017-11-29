Preparan jubilados posada

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Roberto Bernal Guerra, dirigente de Jubilados, Pensionados y Viudas de la Región Carbonífera, señaló que ya iniciaron los preparativos para realizar su tradicional posada que se efectuará el próximo 17 de diciembre.

Serán más de 250 invitados que participarán en la cena baile que será preparada para ellos, además se les entregarán regalos que fueron donados por algunos funcionarios.

Señaló el entrevistado que en total son 360 agremiados de la asociación los cuales más de un centenar no participarán en su posada por problemas de salud o bien porque se encuentran postrados en cama.

Después del próximo 17 de diciembre se suspenderán las reuniones semanales de información por las bajas temperaturas que se estarán registrando retornando hasta el próximo año. Con esta festividad concluyen las actividades que se agendaron en este año que está por concluir.