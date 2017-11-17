Preparan jubilados su posada navideña

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En estos días andaremos haciendo los preparativos para realizar lo que será nuestra posada navideña, que tenemos pensado celebrarla el 20 de diciembre a la una de la tarde en nuestro salón de actos que es la casa de los pensionados, informó Ramiro Mijares, presidente de la delegación de jubilados y pensionados en el mineral de Palaú. Esto lo hemos estado realizando para que personas de buen corazón y nuestras autoridades que siempre nos han apoyado y algunos comercios de esta localidad de Múzquiz y lo mismo hacemos en Palaú para que se aminore un poquito la carga de nuestros representados.

Agregó que como se avecinan estas fechas de fin de año y el entrante, tenemos la buena costumbre de festejarlas, por lo cual aprovecho este medio para invitar a todos nuestros socios para que nos hagan el honor de acompañarnos en el cual tendremos un humilde convivio significativo y 100% familiar, en donde ofreceremos como siempre comida, refrescos, algunos regalos y música para bailar.

En este evento estarán presentes nuestras autoridades municipales, por lo cual hemos venido para extenderles la invitación y agradecerles, ya que el alcalde Luis Santos y la señora Gaby siempre nos han honrado con su presencia tanto en diciembre en nuestra posada como en mayo, el Día de las Madres y en todos los eventos que hemos realizado,