Preparan la Feria del Hueso 2019

NUEVA ROSITA, COAH.- La tarde de ayer, se dio el banderazo al arranque de limpieza del panteón “Santa Rosa”, donde las cuadrillas de servicios primarios iniciaron con el mejoramiento de imagen del camposanto.

El alcalde Julio Iván Long Hernández, fue el encargado de encabezar el evento, por lo que enfatizó que el objetivo de esta campaña, es brindar a la ciudadanía espacios limpios y en buenas condiciones para cuando visiten a sus fieles difuntos.

Se reconoció la labor que arduamente realizan los trabajadores de las cuadrillas de limpieza.

Así mismo, destacó que en este arranque de limpieza en los dos panteones de este municipio de San Juan de Sabinas, se contará con agua en todas las piletas, para que todas aquellas familias que acudan a limpiar las tumbas en los días del festival del hueso, cuenten con los servicios básicos para pasar el día.

Cabe destacar, que, también se contará con seguridad municipal, las 24 horas del día, para evitar cualquier altercado o anomalía que se pudiera presentar dentro o fuera de este espacio público, donde la ciudadanía acude desde días antes a visitar a sus familiares fallecidos.

Finalmente, el edil, destacó la gran labor que realizan los trabajadores de limpieza, ayudando a que la imagen urbana siempre se mantenga presentable y la población en general pueda disfrutar de ella, por lo que el evento finalizó con un sano convivo, donde se les ofreció una rica comida.

El alcalde Julio Long, presidió el evento.