Preparan retiro tres parroquias

NUEVA ROSITA, COAH. Las tres parroquias de la localidad tienen contemplado de organizar un retiro para jóvenes con problemas de adicciones, depresión, ansiedad entre otros factores, los párrocos están preocupados por el incremento de casos de menores de edad que ya se encuentran en el camino de la drogadicción y alcoholismo.

En lo que maduran el proyecto, los sacerdotes realizarán actividades para atender a los jóvenes durante un fin de semana en que dure la alvernia que se llevará a cabo en el lugar conocido como casa San Juan.

Las personas que deseen ingresar al retiro tiene que ser en forma voluntaria, y se estarán apoyando con personas que son expertas en la materia así que por el momento estarán contactándolos para que se preparan y participen en la alvernia.

Los sacerdotes han detectado diferentes situaciones durante el catecismo, posteriormente se dialoga con los menores y padres de familia para enterarlos de lo que sucede, actuar en forma inmediata ayuda a solucionar los conflictos que se viven a diario en el hogar o bien en el entorno familiar.

Aún no hay fecha para llevarlo a cabo, pero si es urgente que se programe cuanto antes para evitar más suicidios, solucionar conflictos familiares con la intención de que los niños tengan una infancia feliz.